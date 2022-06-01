Ситуація на фронті. З'явилася актуальна карта бойових дій в Україні

Міністерство оборони Великобританії показало актуальну карту бойових дій в Україні. Станом на 1 червня найважча ситуація залишається на Донбасі, півдні та частково в Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter британського відомства.
"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними мапи, російські війська продовжують наступ у районі Сєвєродонецька, Бахмута, Тошківки та інших населених пунктів Донбасу. Це також підтверджує й Генштаб ЗСУ.
Водночас поблизу Харкова українські захисники продовжують наступ, намагаючись відсунути ворога до кордону.
На півдні продовжується наступ ЗСУ в районі Миколаєва та Херсона. Там посилюються обстріли з боку окупантів, проте українські бійці мають успіх.
Нагадаємо, що російські окупанти просунулися у центр Сєвєродонецька. Ворог контролює більше половини міста.
Також у Міноборони пояснили, чому не розповідають про контрнаступ українських бійців.
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