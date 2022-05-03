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Ситуация на фронте изменится через две недели, - Гайдай

Новина українською →
Украина, Вторник 03 мая 2022 16:29
Ситуация на фронте изменится через две недели, - Гайдай Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что ситуация на фронте изменится через 2 недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

"Начнет меняться все где-то через 2 недели. И количество боев увеличится. Но и те решения, которые принял Запад по помощи нам, вот они реализуются в течение двух недель. И через две недели мы уже увидим в принципе изменения", - спрогнозировал он.

По его словам, в Луганске больница уже полностью забита разорванными боевиками и их телами.

"Они даже не могут их некоторые опознать. Дальше для них будет хуже", - уверен Гайдай.

Как сообщалось, военные эксперты не исключают, что Северодонецк может попасть в осаду после того, как российские оккупанты не смогут занять его во время штурма. Город может стать вторым Мариуполем.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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