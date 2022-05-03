Ситуація на фронті зміниться за два тижні, - Гайдай
Очільник Луганської області Сергій Гайдай заявив, що ситуація на фронті зміниться через 2 тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.
"Почне змінюватись все десь через 2 тижні. І кількість боїв збільшиться. Але і ті рішення, які прийняв Захід щодо допомоги нам, ось вони реалізуються протягом двох тижнів. І через два тижні ми вже побачимо в принципі зміни", - спрогнозував він.
За його словами, в Луганську лікарня вже повністю забита розірваними бойовиками та їх тілами.
"Вони навіть не можуть їх деяких упізнати. Далі для них буде гірше", - впевнений Гайдай.
Як повідомлялося, військові експерти не відкидають, що Сєвєродонецьк може потрапити в облогу після того, як російські окупанти не зможуть зайняти його під час штурму. Місто може стати другим Маріуполем.
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