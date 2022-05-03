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Ситуація на фронті зміниться за два тижні, - Гайдай

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 16:29
Ситуація на фронті зміниться за два тижні, - Гайдай Фото: голова Луганської області Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

Очільник Луганської області Сергій Гайдай заявив, що ситуація на фронті зміниться через 2 тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.

"Почне змінюватись все десь через 2 тижні. І кількість боїв збільшиться. Але і ті рішення, які прийняв Захід щодо допомоги нам, ось вони реалізуються протягом двох тижнів. І через два тижні ми вже побачимо в принципі зміни", - спрогнозував він.

За його словами, в Луганську лікарня вже повністю забита розірваними бойовиками та їх тілами.

"Вони навіть не можуть їх деяких упізнати. Далі для них буде гірше", - впевнений Гайдай.

Як повідомлялося, військові експерти не відкидають, що Сєвєродонецьк може потрапити в облогу після того, як російські окупанти не зможуть зайняти його під час штурму. Місто може стати другим Маріуполем.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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