Ситуация во Франции напоминает военное положение в Харькове, - президент "Лиона"

Фото: Жан-Мишель Олас (twitter.com/OL)

Во Франции не утихают протесты против повышения цен на топливо

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас сравнил перенос матча 17 тура чемпионата Франции с "Тулузой" из-за протестов с переносом встречи Лиги чемпионов с "Шахтером" из-за военного положения в Украине. Его слова цитирует Eurosport.

Во Франции не утихают протесты "желтых жилетов" против повышения цен на топливо. В результате столкновений между демонстрантами и правоохранителями задержано 412 человек. Кроме того, 133 человека были ранены, в том числе и сотрудники полиции.

"Возможно, весь тур будет отменен. Это решение, которое отображает нынешний беспорядок в обществе. Приходится подчиняться силе событий. Это немного похоже на Харьков и военное положение в нем. Мы вынуждены адаптироваться к этому", - сказал Олас.

Кроме матча "Тулуза" - "Лион", намеченого на 8 декабря, на неопределенный срок отложена игра ПСЖ - "Монпелье", которая также должна была состояться в субботу. Существует вероятность, что из-за протестов будут перенесены и другие матчи, а, возможно, и весь тур.

На данный момент в чемпионате Франции с большим отрывом продолжает лидировать ПСЖ, далее располагаются "Монпелье" и "Лион".

Матч "Шахтер" - "Лион" был перенесен из Харькова в Киев на стадион "Олимпийский".

Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение вводится в десяти областях Украины с 28 ноября сроком на 30 дней.