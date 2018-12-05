Ситуація у Франції нагадує воєнний стан в Харкові, - президент "Ліона"

Фото: Жан-Мішель Олас (twitter.com/OL)

У Франції не вщухають протести проти підвищення цін на паливо

Президент "Ліона" Жан-Мішель Олас порівняв перенесення матчу 17 туру чемпіонату Франції з "Тулузою" через протести з перенесенням зустрічі в рамках групового етапу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" через воєнний стан в Україні. Його слова цитує Eurosport.

У Франції не вщухають протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо. В результаті зіткнень між демонстрантами та правоохоронцями затримано 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.

"Можливо, весь тур буде скасований. Це рішення, яке відображає нинішній безлад у суспільстві. Доводиться підкорятися силі подій. Це трохи схоже на Харків і воєнний стан в ньому. Ми змушені адаптуватися до цього", - сказав Олас.

Крім матчу "Тулуза" - "Ліон", наміченого на 8 грудня, на невизначений термін відкладена гра ПСЖ - "Монпельє", яка також повинна була відбутися в суботу. Існує ймовірність, що через протести будуть перенесені і інші матчі, а, можливо, і весь тур.

Наразі в чемпіонаті Франції з великим відривом продовжує лідирувати ПСЖ, далі розташовуються "Монпельє" і "Ліон".

Матч "Шахтар" - "Ліон" був перенесений з Харкова до Києва на стадіон "Олімпійський".

Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.