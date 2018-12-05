ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ситуація у Франції нагадує воєнний стан в Харкові, - президент "Ліона"

Новини » Спорт    05.12.2018 - 12:34
Ситуація у Франції нагадує воєнний стан в Харкові, - президент "Ліона"
Фото: Жан-Мішель Олас (twitter.com/OL)

У Франції не вщухають протести проти підвищення цін на паливо

Президент "Ліона" Жан-Мішель Олас порівняв перенесення матчу 17 туру чемпіонату Франції з "Тулузою" через протести з перенесенням зустрічі в рамках групового етапу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" через воєнний стан в Україні. Його слова цитує Eurosport.

У Франції не вщухають протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо. В результаті зіткнень між демонстрантами та правоохоронцями затримано 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.

"Можливо, весь тур буде скасований. Це рішення, яке відображає нинішній безлад у суспільстві. Доводиться підкорятися силі подій. Це трохи схоже на Харків і воєнний стан в ньому. Ми змушені адаптуватися до цього", - сказав Олас.

Крім матчу "Тулуза" - "Ліон", наміченого на 8 грудня, на невизначений термін відкладена гра ПСЖ - "Монпельє", яка також повинна була відбутися в суботу. Існує ймовірність, що через протести будуть перенесені і інші матчі, а, можливо, і весь тур.

Наразі в чемпіонаті Франції з великим відривом продовжує лідирувати ПСЖ, далі розташовуються "Монпельє" і "Ліон".

Матч "Шахтар" - "Ліон" був перенесений з Харкова до Києва на стадіон "Олімпійський".

Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.

"Жовті жилети" вважають недостатніми поступки уряду Франції Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон" буде перенесений з Харкова
Новини України ФранціяШахтарХарківпротествоенное положениегрупповой раундЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся