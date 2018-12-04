Из-за протестов во Франции приостановят рост цен на топливо

Фото: протесты во Франции (twitter.com/CBSNews)

Правительство Франция приостановит повышение цен на топливо

Правительство Франции приостановит повышение цен на топливо из-за протестов, которые охватили крупные города страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп пытался найти компромисс с протестующими, однако они отменили переговоры, после чего акции "желтых жилетов" активизировались с новой силой.

В то же время источники Reuters в правительстве подтверждают, что готовится решение о приостановке повышения цен на топливо. Предполагается, что Филипп официально объявит об этом решении позже во вторник.

По данным Agence France-Presse, речь идет о моратории на повышение налогов на топливо. Также издание уточняет, что премьер объявит об этом на встрече с депутатами партии "Вперед, республика".

Напомним, на выходных президент Франции Эммануэль Макрон призывал протестующих к переговорам к правительству.

Движение "желтых жилетов" возникло на просторах соцсетей, первый массовый протест прошел 17 ноября и продолжался еще неделю в виде небольших акций и единичных забастовок. Вторая волна манифестаций охватила Францию 24 ноября, центром протестов стал Париж. По данным полиции, в акциях приняли участия до 400 тысяч человек.