Вторая неделя без отопления: в Киеве 30 домов до сих пор не подключены после атаки РФ
В Киеве не удается восстановить теплоснабжение в 30 жилых домах, пострадавших в результате массированной атаки РФ 9 января. Аварийные бригады продолжают работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля и заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы.
Восстановление теплоснабжения продолжается
В Киеве продолжают восстанавливать теплоснабжение в 143 домах, более 100 из них - многоэтажные. По словам ответственных служб, в течение суток там произошли локальные аварии, вызванные низкими температурами и изношенной инфраструктурой.
В то же время 30 домов остаются без тепла еще с 9 января после массированной атаки РФ. Ранее таких домов было 46 - за сутки тепло удалось вернуть в 16 многоэтажек, сообщил Кулеба.
Киев увеличивает количество ремонтных бригад
"Мы уже увеличили количество ремонтных команд, чтобы максимально ускорить восстановление тепла для людей", - отметил Алексей Кулеба.
Сейчас в столице работают дополнительные 18 ремонтных бригад - 10 от "Укрзализныци", еще восемь из Фастова и Обухова. Уже завтра в Киев прибудут еще 20 бригад "УЗ", а также специалисты из Ровенской области.
"Я благодарен каждому, кто приобщается к работам в Киеве. Регионы и громады подставляют плечо поддержки столицы", - подчеркнул Кулеба, призвав другие области присоединяться к помощи.
Вместе с тем Денис Шмыгаль отметил, что параллельно продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Из-за морозов нагрузка на сети растет, однако 60 бригад энергетиков, из которых 12 - из других областей, работают над ликвидацией аварий.
Системные решения для стабилизации ситуации
Кроме этого, власти внедряют системные решения - в город доставляют 55 дополнительных генераторов, проверяют когенерационные установки и упрощают процедуры подключения в условиях чрезвычайной ситуации.
"Координация всех служб и скорость восстановления - ключевые факторы стабилизации ситуации в Киеве", - подчеркнул Шмыгаль во время заседания Штаба по ликвидации последствий ЧС.
Ситуация с энергетикой в Киеве
Напомним, после обстрелов Киева 9 и 13 января в столице вводили экстренные отключения электроэнергии, что также привело к перебоям с теплоснабжением.
Уже утром 16 января городские власти сообщили, что в Киеве нет домов без постоянного электроснабжения. В то же время отмечалось, что из-за действия экстренных отключений графики света остаются недействительными.
Также в этот день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что почти все из около 6 тысяч домов, которые оставались без тепла после ударов РФ, уже снова подключены к отоплению.
Сообщалось, что по состоянию на вечер субботы, 17 января, в столице без тепла остаются более 100 домов, больше всего - в Голосеевском и Шевченковском районах.