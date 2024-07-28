Ситуація з ДРГ в Сумській області змінилась: в ДПСУ розповіли деталі

"По Сумській області бачимо зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але повністю від своєї диверсійної діяльності ворог звісно не відмовляється", - сказав Демченко.

На Харківському напрямку найбільш активні бойові дії ведуться поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ.

"Ми також спостерігаємо активність ворога у напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, що розташований впритул до лінії кордону. Тут ворог використовує всі наявні засоби для того, щоб наносити уражень", - зазначив спікер.

Попри це, за його словами, окупантам не вдається здійснити спроби зайти на територію Украъни, оскільки підрозділи ДПСУ та ЗСУ запобігають цим спробам.