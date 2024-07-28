Ситуація з ДРГ в Сумській області змінилась: в ДПСУ розповіли деталі

Російські диверсанти зменшили активність на кордоні Сумської області. Також окупанти не припиняє активність у напрямку села Сотницький Козачок, в Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.
"По Сумській області бачимо зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але повністю від своєї диверсійної діяльності ворог звісно не відмовляється", - сказав Демченко.
На Харківському напрямку найбільш активні бойові дії ведуться поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ.
"Ми також спостерігаємо активність ворога у напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, що розташований впритул до лінії кордону. Тут ворог використовує всі наявні засоби для того, щоб наносити уражень", - зазначив спікер.
Попри це, за його словами, окупантам не вдається здійснити спроби зайти на територію Украъни, оскільки підрозділи ДПСУ та ЗСУ запобігають цим спробам.
Російські війська постійно використовують ДРГ для атак у прикордонні Сумської, Чернігівської та Харківської областей.
Наприклад, на початку липня в Інституті вивчення війни повідомляли про бій у районі Журавки Сумської області. Тоді в Сумській ОВА розповіли, що такий бій, як нещодавно стався в прикордонні Сумської області, в районі Журавки, відбувається не вперше. Наприклад, російські ДРГ намагалися зайняти і село Лукашівка, але зазнали значних втрат.
Що стосується Харківської області, то в той же час РФ намагалася створити ще одну додаткову точку напруги на півночі Харківської області, а саме в селі Сотницький Козачок, куди зробила спробу заходу ДРГ.
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