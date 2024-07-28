Ситуация с ДРГ в Сумской области изменилась: в ГПСУ рассказали детали

"По Сумской области видим уменьшение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп, но полностью от своей диверсионной деятельности враг, конечно, не отказывается", - сказал Демченко.

На Харьковском направлении наиболее активные боевые действия ведутся вблизи населенных пунктов Липцы и Волчанск.

"Мы также наблюдаем активность врага в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок, расположенный вплотную к линии границы. Здесь враг использует все имеющиеся средства для того, чтобы наносить поражения", - отметил спикер.

Несмотря на это, по его словам, оккупантам не удается предпринять попытки зайти на территорию Украины, поскольку подразделения ГПСУ и ВСУ предотвращают эти попытки.