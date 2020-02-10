Ситуация на Донбассе: потерь среди украинских военных нет

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня

На Донбассе от начала текущих суток, 10 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что боевики дважды обстреливали позиции украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

неподалеку Павлополь - со станкового противотанкового гранатомета (5 выстрелов).

Также дважды противник нарушал режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

в районе Орехово - с станковой противотанкового гранатомета (4 выстрела);

рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - с ручного противотанкового гранатомета.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, за прошлые сутки, 9 февраля, боевики на Донбассе девять раз обстреливали позиции ООС. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

Ранее сообщалось, что Украина не поддерживает разведение сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям. Министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что разведение не влияет на безопасную ситуацию.