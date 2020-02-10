ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ситуация на Донбассе: потерь среди украинских военных нет

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 18:18
Ситуация на Донбассе: потерь среди украинских военных нет
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня

На Донбассе от начала текущих суток, 10 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что боевики дважды обстреливали позиции украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
  • неподалеку Павлополь - со станкового противотанкового гранатомета (5 выстрелов).

Также дважды противник нарушал режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • в районе Орехово - с станковой противотанкового гранатомета (4 выстрела);
  • рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - с ручного противотанкового гранатомета.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, за прошлые сутки, 9 февраля, боевики на Донбассе девять раз обстреливали позиции ООС. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

Ранее сообщалось, что Украина не поддерживает разведение сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям. Министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что разведение не влияет на безопасную ситуацию.

Боевики на Донбассе ранили одного украинского военного Снегопады на Донбассе блокируют пропуск через линию разграничения
Новости Украины ДонбассобстрелООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь