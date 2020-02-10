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На Донбассе в сторону украинских военных выпустили 30 мин, есть раненый

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 07:21
На Донбассе в сторону украинских военных выпустили 30 мин, есть раненый
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Режим тишины нарушен 9 раз

На Донбассе в течение прошлых суток, 9 февраля, под обстрелами ранен один украинский военный со склада операции Объединенных сил. Противник применил минометы, передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения вогн, применив при этом запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. В сторону украинских позиций были выпущены 30 мин. В частности, вблизи Лебединского из 82-мм миномета враг выпустил 10 мин.

Также были применены артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы также велись неподалеку Старогнатовки, рядом с Новолуганским, неподалеку от населенного пункта Новозвановка.

А возле населенного пункта Ореховое противник из 120-мм минометов выпустил 5 мин из минометов калибра 82 мм - 15 мин.

"Вчера, 9 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - уточнили в ООС.

На Донбассе в сторону украинских военных выпустили 30 мин, есть раненыйНа Донбассе в сторону украинских военных выпустили 30 мин, есть раненый

Напомним, как заявил недавно министр обороны Андрей Загороднюк, сейчас для разведение сил на Донбассе готовятся три новых точки. Они будут иметь исключительно гуманитарную составляющую.

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