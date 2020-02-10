На Донбассе в сторону украинских военных выпустили 30 мин, есть раненый

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Режим тишины нарушен 9 раз

На Донбассе в течение прошлых суток, 9 февраля, под обстрелами ранен один украинский военный со склада операции Объединенных сил. Противник применил минометы, передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения вогн, применив при этом запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. В сторону украинских позиций были выпущены 30 мин. В частности, вблизи Лебединского из 82-мм миномета враг выпустил 10 мин.

Также были применены артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы также велись неподалеку Старогнатовки, рядом с Новолуганским, неподалеку от населенного пункта Новозвановка.

А возле населенного пункта Ореховое противник из 120-мм минометов выпустил 5 мин из минометов калибра 82 мм - 15 мин.

"Вчера, 9 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - уточнили в ООС.

Напомним, как заявил недавно министр обороны Андрей Загороднюк, сейчас для разведение сил на Донбассе готовятся три новых точки. Они будут иметь исключительно гуманитарную составляющую.