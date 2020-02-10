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Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе

Новости » Общество     10.02.2020 - 02:02
Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина / Виталий Носач)

Министр Загороднюк отметил, что разведение не влияет на безопасную ситуацию

Украина не поддерживает разведение сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

По его словам, этот вопрос Минобороны глубоко исследовало совместно с Генштабом, на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны и в других силовых ведомствах.

"Это, во-первых, противоречит минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и розформуватися. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части", - отметил Загороднюк.

Министр подчеркнул также, что сейчас разведение не меняет безопасную ситуацию никоим образом.

"Потому что если есть политическая воля у той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп", - добавил он.

Напомним, Андрей Загороднюк рассказал, что в настоящее время для разведение сил на Донбассе готовятся три новых точки. Они будут иметь исключительно гуманитарную составляющую.

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Новости Украины минские соглашенияАндрей ЗагороднюкРазведение сил
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