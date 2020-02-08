Ситуация на Донбассе: потерь среди украинских военных нет

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Сейчас потерь среди украинских подразделений нет

С начала суток, 8 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе был зафиксирован лишь один случай нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня российско-оккупационные войска из минометов 120-го калибра и артиллерийских систем калибра 122 миллиметров обстреляли укрепления украинских военных в районе населенного пункта Орехово. Боевики выпустили по позициям ООС 16 мин и 12 артиллерийских снарядов.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный из состава Объединенных сил не пострадал.

Кроме того, в штабе фиксируют соблюдение режима прекращения огня в зоне разведения сил и средств вблизи населенных пунктов Золотое, Станица Луганская и Петровское.

Напомним, ранее сообщалось, что в так называемой "ДНР" боевик из состава "Министерства государственной безопасности" убил четырех человек. Инцидент произошел на окраине Донецка. Трое погибших были боевиками "МГБ ДНР". После совершения преступления террорист застрелился.

Кроме того, по данным украинской разведки, на Донбассе из-за отсутствия схем минных полей и взаимодействия между подразделениями с начала февраля на собственных минах подорвались 6 боевиков.