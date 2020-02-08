Ситуація на Донбасі: втрат серед українських військових немає

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Наразі втрат серед українських підрозділів немає

З початку доби, 8 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі було зафіксовано лише один випадок порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні російсько-окупаційні війська з мінометів 120-го калібру та артилерійських систем калібру 122 міліметрів обстріляли укріплення українських військових в районі населеного пункту Оріхове. Бойовики випустили по позиціям ООС 16 мін та 12 артилерійських снарядів.

Зазначається, що в результаті ворожих обстрілів жоден український військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

Крім того, у штабі фіксують дотримання режиму припинення вогню в зоні розведення сил та засобів поблизу населених пунктів Золоте, Станиця Луганська та Петрівське.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у так званій "ДНР" бойовик зі складу "Міністерства державної безпеки" убив чотирьох осіб. Інцидент стався на околиці Донецька. Троє загиблих були бойовиками "МДБ ДНР". Після скоєння злочину терорист застрелився.

Крім того, за даними української розвідки, на Донбасі через відсутність схем мінних полів та взаємодії між підрозділами з початку лютого на власних мінах підірвалися 6 бойовиків.