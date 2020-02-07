С начала февраля на Донбассе подорвались 6 боевиков на своих минах, - разведка

Иллюстративное фото (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Боевики осуществляют дополнительное минирование вдоль линии соприкосновения

На Донбассе из-за отсутствия схем минных полей и взаимодействия между подразделениями с начала февраля на собственных минах подорвались 6 боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

Отмечается, что российско-оккупационные войска осуществляют дополнительное минирование вдоль линии соприкосновения, в т.ч. в непосредственной близости к населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры. Они используют противотанковые и противопехотные мины, в т.ч. запрещенные международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства.

"В то же время низкий уровень подготовки военнослужащих подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, которые осуществляют минирование, приводит к росту потерь оккупантов. Из-за отсутствия схем минных полей и взаимодействия между подразделениями с начала февраля на собственных минах подорвались 6 военнослужащих российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 7 февраля, министр иностранных дел Дании Эппе Кофод планирует посетить Донбасс. В частности министр отметил, что совершит визит в зону проведения операции Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 6 февраля, украинский военный получил ранение в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации.