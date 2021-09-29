Ситуация на Донбассе: с полудня оккупанты соблюдают "тишину"
Фото: с полудня оккупанты соблюдают "тишину" (facebook.com/mod.mil.rus)
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Согласно данным ООС, оккупанты дважды открыли огонь:
- в районе Золотого-4 - боевики вели прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Пески - оккупанты применили противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Потерь среди военнослужащих нет.
"На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность", - отмечает пресс-служба.