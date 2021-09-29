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Ситуация на Донбассе: с полудня оккупанты соблюдают "тишину"

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Донбасс, Среда 29 сентября 2021 17:35
Ситуация на Донбассе: с полудня оккупанты соблюдают "тишину" Фото: с полудня оккупанты соблюдают "тишину" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Согласно данным ООС, оккупанты дважды открыли огонь:

  • в районе Золотого-4 - боевики вели прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия;
  • вблизи населенного пункта Пески - оккупанты применили противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди военнослужащих нет.

"На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность", - отмечает пресс-служба.

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