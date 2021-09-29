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Ситуація на Донбасі: з опівдня окупанти дотримуються "тиші"

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Донбас, Середа 29 вересня 2021 17:35
Ситуація на Донбасі: з опівдня окупанти дотримуються "тиші" Фото: з опівдня окупанти дотримуються "тиші" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Згідно з даними ООС, окупанти двічі відкрили вогонь:

  • в районі Золотого-4 - бойовики вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Піски - окупанти застосували протитанкові гранатомети й великокаліберні кулемети.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність", - відзначає пресслужба.

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