Ситуація на Донбасі: з опівдня окупанти дотримуються "тиші"
Фото: з опівдня окупанти дотримуються "тиші" (facebook.com/mod.mil.rus)
З початку доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Згідно з даними ООС, окупанти двічі відкрили вогонь:
- в районі Золотого-4 - бойовики вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Піски - окупанти застосували протитанкові гранатомети й великокаліберні кулемети.
Втрат серед військовослужбовців немає.
"На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність", - відзначає пресслужба.