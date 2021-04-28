ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Уничтожали условного врага на земле и в воздухе: в ООС прошли учения боевой авиации

Новина українською → Донбасс, Среда 28 апреля 2021 16:27
Уничтожали условного врага на земле и в воздухе: в ООС прошли учения боевой авиации Фото: учения боевой авиации на Донбассе (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: РБК-Украина

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на одном из аэродромов Донецкой области прошли учения боевой авиации. Военные летчики отрабатывали наведение групп самолетов и вертолетов для уничтожения условного врага на земле и в воздухе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

“Экипажи украинских М-08 отрабатывали наведение на наземные цели условного противника и “уничтожали” его”, - отмечается в сообщении.

Также были проведены практические тренировки, в ходе которых отрабатывались навыки боевой подготовки. Украинские летчики показали отличные результаты.

В Минобороны подчеркнули, что подобные мероприятия проводятся постоянно и авиационные наводчики совершенствуют собственные навыки и отрабатывают связь с экипажами вертолетов.

Фото: учения боевой авиации на Донбассе (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Напомним, украинская сторона общего центра по контролю и координации (СЦКК) днем 28 апреля зафиксировала доказательства очередных нарушений со стороны боевиков на Донбассе. Факты, которые подтверждают дестабилизирующие ситуацию действия боевиков, переданы в ОБСЕ.

Отметим, вчера боевики на Донбассе 11 раз нарушали "тишину". Ранение получил один украинский военный.

Также вчера автомобиль с украинскими военным подорвался на взрывном устройстве. Один военный погиб, еще трое - травмированы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ООС учения авиация
NEWS
Коболева увольняют из "Нафтогаз Украины": что известно
Коболева увольняют из "Нафтогаз Украины": что известно
DAILY
Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса