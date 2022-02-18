Ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики від ранку обстрілюють, вже 20 порушень "тиші"
Фото: на Донбасі загострення (flickr)
Бойовики, станом на 18 лютого, вже 20 разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Вони стріляють з забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.
"Сьогодні, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, 15 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.
Бойовики задіяли:
- артилерійські системи калібру 122 мм,
- міномети калібру 120 мм та 82 мм,
- гранатомети різних систем,
- озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.
"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - повідомили в ООС.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.