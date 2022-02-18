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Ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики від ранку обстрілюють, вже 20 порушень "тиші"

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Донецьк, П'ятниця 18 лютого 2022 10:44
Ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики від ранку обстрілюють, вже 20 порушень "тиші" Фото: на Донбасі загострення (flickr)
Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики, станом на 18 лютого, вже 20 разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Вони стріляють з забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

"Сьогодні, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, 15 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.

Бойовики задіяли:

  • артилерійські системи калібру 122 мм,
  • міномети калібру 120 мм та 82 мм,
  • гранатомети різних систем,
  • озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - повідомили в ООС.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 60 разів порушили режим "тиші" на Донбасі.

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