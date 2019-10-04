Ситуация на Донбассе обострилась, смертельное ранение получил украинский военный

На Донбассе обострилась обстановка в районе проведения операции Объединенных сил за прошлые сутки, 3 октября. Вследствие обстрелов смертельное ранение получил украинский военный, передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня. Были применены запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Пищевика, Авдеевки, Песков, Верхньоторецкого, Березового, Каменки, Новогнатовки, Марьинки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Орехового, Пивденного, Троицкого, Зайцевого, Хутоа Вольного, Золотого, Попасной.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение не совместимое с жизнью", - сообщили в ООС.

От начала текущих суток, 4 октября, боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь в составе ООС вследствие обстрелов не было.

Напомним, в "Донецкой народной республике" ("ДНР") местный "Верховный суд" приговорил военнослужащего ВСУ до 30 лет лишения свободы за "террористическую деятельность".