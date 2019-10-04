Ситуація на Донбасі загострилась, смертельне поранення дістав український військовий

На Донбасі загострилась обстановка у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 3 жовтня. Внаслідок обстрілів смертельне поранення отримав український військовий, передає прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці 41 раз порушили режим припинення вогню. Були застосовані заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецька зброя.

Обстріли велися поблизу Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Пищевика, Авдіївки, Пісків, Верхньоторецького, Березового, Кам’ְянки, Новогнатівки, Мар’їнки, Луганського, Кримського, Новолуганського, Оріхового, Південного, Троїцького, Зайцевого, Хутоа Вільного, Золотого, Попасної.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям", - повідомили в ООС.

Від початку поточної доби, 4 жовтня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Втрат у складі ООС внаслідок обстрілів не було.

Нагадаємо, у "Донецькій народній республіці" ("ДНР") місцевий "Верховний суд" засудив військовослужбовця ЗСУ до 30 років позбавлення волі за "терористичну діяльність".