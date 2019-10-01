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Ситуация на Донбассе обострилась, ранен украинский военный

Новости » Общество    01.10.2019 - 07:34
Ситуация на Донбассе обострилась, ранен украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики нарушили режим тишины 19 раз, также применили беспилотник

На Донбассе в течение минувших суток, 30 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ранен украинский военный, передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также применялось вооружение БМП, зенитная установка, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник задействовал беспилотник с подвесом для сброса гранатометных выстрелов", - отметили в ООС.

Обстрелы велись недалеко от Водяного, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Опросного, Марьинки, Новозвановки, Зайцевого, Шумов, Луганского, Травневого, Светлодарска.

"За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - добавили в пресс-центре.

С начала текущих суток, 1 октября, боевики дважды нарушили режим прекращения огня около Новолуганского и Новотроицкого. Потерь в составе ООС нет.

Напомним, в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер тяжелораненый военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Аджавенко.

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