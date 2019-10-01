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Ситуація на Донбасі загострилася, поранений український військовий

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 07:34
Ситуація на Донбасі загострилася, поранений український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики порушили режим тиші 19 разів, застосували також безпілотник

На Донбасі протягом минулої доби, 30 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. У результаті поранений український військовий, передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також застосовувалось озброєння БМП, зенітна установка, гранатомети різних систем та стрілецька зброя.

"Під час одного з обстрілів, з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об’єднаних сил противник, задіяв безпілотник з підвісом для скидання гранатометних пострілів", - зазначили в ООС.

Обстріли велися неподалік Водяного, Новотроїцького, Новомихайлівки, Лебединського, Опитного, Мар’їнки, Новозванівки, Зайцевого, Шумів, Луганського, Травневого, Світлодарська.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - додали в прес-центрі.

Від початку поточної доби, 1 жовтня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню біля Новолуганського і Новотроїцького. Втрат у складі ООС немає.

Нагадаємо, у Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер тяжкопоранений військовослужбовець Збройних сил України Володимир Аджавенко.

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