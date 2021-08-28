ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полиция возбудила уголовное дело из-за обстрелов Авдеевки

Новина українською →
Суббота 28 августа 2021 17:44
Полиция возбудила уголовное дело из-за обстрелов Авдеевки Фото: полиция открыла уголовное дело из-за обстрелов Авдеевки (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 28 августа, российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122мм.

В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

"Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

Напомним, во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих.

Также УЗ сегодня сообщила об обстреле поезда, и на Донбассе поэтому ограничили движение поездов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка Донбасс
NEWS
Будут ли привилегии для вакцинированных в "зеленой" зоне: Минздрав назвал условие
Будут ли привилегии для вакцинированных в "зеленой" зоне: Минздрав назвал условие
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес