Полиция возбудила уголовное дело из-за обстрелов Авдеевки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122мм.

Напомним, во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих.

Также УЗ сегодня сообщила об обстреле поезда, и на Донбассе поэтому ограничили движение поездов.