Ситуація на Донбасі загострилася напередодні візиту Зеленського до США: що відомо

Напередодні візиту президента Володимира Зеленського до США в районі проведення операції Об'єднаних сил активізувалися обстріли. Під вогонь противника потрапила Авдіївка, а на передовій постраждали восьмеро українських військових.

Більше про сьогоднішнє загострення - в матеріалі РБК-Україна .

Обстріл Авдіївки

Зранку під обстріл з боку проросійських бойовиків потрапив населений пункт Авдіївка в Донецькій області. Під мінометним та артилерійським вогнем противника опинилися об’єкти цивільної інфраструктури міста, зокрема залізнична станція.

В результаті обстрілу місцеве населення не постраждало. Поліція вже порушила кримінальну справу за фактом обстрілу Авдіївки.

Posted by Жд Помощь on Saturday, August 28, 2021

УЗ припинила курсування поїздів до Авдіївки

"Укрзалізниця" після обстрілу Авдіївки внесла зміни до графіку курсування поїздів. Рейс Київ-Авдіївка курсуватиме тільки до Покровська до 30 серпня, а вже звідти до Авдіївки пасажирів доправлятимуть автобусами.

До 30 серпня в Авдіївку також не курсуватимуть приміські потяги та рейс Дніпро-Авдіївка. Вони зупинятимуться по станції Очеретине.

З ранку на Донбасі постраждали 8 військових

Від початку доби в результаті обстрілів постраждали 8 українських військових. Четверо воїнів отримали осколкові поранення та четверо - бойові травмування. Окупанти вже 13 разів порушили режим припинення вогню.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі вже поскаржилася ОБСЄ на дії проросійських бойовиків. Однак позачергове засідання ТКГ українська сторона вирішила не скликати, бо минулі спроби були заблоковані Росією.

Фото: наслідки обстрілу Авдіївки (facebook.com/pressjfo.news)

Україна вважає загострення спробою зірвати візит Зеленського до США

Українська сторона пов'язує сьогоднішнє загострення на Донбасі спробою Росії зірвати зустріч президентів України та США, яка має відбутися 31 серпня. Українська делегація в ТКГ вважає, що бойовики провокують ЗСУ на жорстку відповідь, щоб потім звинуватити Україну в агресії.

Українська делегація не виключає, що ворожа активність продовжить збільшуватися, тому мешканці прифронтових районів повинні бути до цього готовими.