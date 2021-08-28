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Россия пытается сорвать встречу Зеленского и Байдена: ТКГ об обострении на Донбассе

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Суббота 28 августа 2021 16:54
Россия пытается сорвать встречу Зеленского и Байдена: ТКГ об обострении на Донбассе Фото: президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Боевики активизировали обстрелы на Донбассе перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В ближайшие дни боевая активность может увеличиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации для участия в ТКГ.

Граждан на Донбассе призывают быть готовыми к усилению обстрелов.

"Хотим предупредить граждан Украины, что на фоне и во время визита президента В.Зеленского в США, боевая активность со стороны противника может быть увеличена дополнительно, и к этому нужно быть ситуативно и морально готовыми", - говорится в заявлении ТКГ.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сегодня пострадали 9 военных, однако внеочередного заседания ТКГ не будет.

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