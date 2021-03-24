Ситуация с COVID во Франции ухудшается: локдаун могут расширить на другие регионы

Франция может расширить свои карантинные ограничения на три другие регионы - Рона, Обь и Ньевр. Сейчас французская больничная система подвергается серьезным нагрузкам из-за наплыва пациентов с COVID-19.

Пресс-секретарь правительства Габриэль Аттал заявил, что ситуация с COVID-19 ухудшается везде в стране, и жизненно важно, чтобы во Франции больше людей работало из дома для сдерживания распространения вируса.

Он отметил, что три региона Рона, Обь и Ньевр требуют тщательного мониторинга и могут потребовать ограничительных мер.

Французская больничная система подвергается серьезным нагрузкам из-за наплыва пациентов с COVID-19. Во французских больницах находится около 27 000 человек с COVID-19, во вторник число людей, которые находятся в реанимации с этой болезнью, возросло до четырехмесячного максимума - 4634, по сравнению с почти 5000 во время второго локдауна в ноябре и больше 7000 в апреле 2020 года.