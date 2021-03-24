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Ситуация с COVID во Франции ухудшается: локдаун могут расширить на другие регионы

Новина українською → Франция, Среда 24 марта 2021 17:13
Ситуация с COVID во Франции ухудшается: локдаун могут расширить на другие регионы Фото: Париж (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Франция может расширить свои карантинные ограничения на три другие регионы - Рона, Обь и Ньевр. Сейчас французская больничная система подвергается серьезным нагрузкам из-за наплыва пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь правительства Габриэль Аттал заявил, что ситуация с COVID-19 ухудшается везде в стране, и жизненно важно, чтобы во Франции больше людей работало из дома для сдерживания распространения вируса.

Он отметил, что три региона Рона, Обь и Ньевр требуют тщательного мониторинга и могут потребовать ограничительных мер.

Французская больничная система подвергается серьезным нагрузкам из-за наплыва пациентов с COVID-19. Во французских больницах находится около 27 000 человек с COVID-19, во вторник число людей, которые находятся в реанимации с этой болезнью, возросло до четырехмесячного максимума - 4634, по сравнению с почти 5000 во время второго локдауна в ноябре и больше 7000 в апреле 2020 года.

Напомним, 18 марта французский премьер-министр ввел на месяц локдаун в Париже и в части северных регионов. Решение принято из-за стремительного распространения очень заразных вариантов коронавируса.

Локдаун начался с полуночи 19 марта в 16 наиболее пострадавших от COVID-19 департаментах в большом Парижском регионе, северном регионе Верхняя Франция, департаменте Сена и Марна и южной зоне Приморских Альп.

Школы остаются открытыми, а людям разрешено находиться на улице в радиусе 10 км от их домов. Людям, которые проживают в этих районах, запрещено ездить в другие части Франции без веских причин.

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