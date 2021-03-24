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Ситуація з COVID у Франції погіршується: локдаун можуть розширити на інші регіони

Новость на русском → Франція, Середа 24 березня 2021 17:13
Ситуація з COVID у Франції погіршується: локдаун можуть розширити на інші регіони Фото: Париж (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Франція може розширити свої карантинні обмеження на три інші регіони - Рона, Об і Ньєвр. Наразі французька лікарняна система зазнає серйозних навантажень через наплив пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Прес-секретар уряду Габріель Аттал заявив, що ситуація з COVID-19 погіршується скрізь у країні, і життєво важливо, аби у Франції більше людей працювало з дому для стримання поширення вірусу.

Він зазначив, що три регіони Рона, Об і Ньєвр потребують ретельного моніторингу та можуть потребувати обмежувальних заходів.

Французька лікарняна система зазнає серйозних навантажень через наплив пацієнтів з COVID-19. У французьких лікарнях перебуває близько 27 000 людей з COVID-19, і у вівторок кількість людей, які перебувають у реанімації із цією хворобою, зросла до чотиримісячного максимуму - 4634, у порівнянні з майже 5000 під час другого локдауну в листопаді та понад 7000 у квітні 2020 року.

Нагадаємо, 18 березня французький прем'єр-міністр запровадив на місяць локдаун в Парижі та в частині північних регіонів. Рішення ухвалене через стрімке поширення дуже заразних варіантів коронавірусу.

Локдаун розпочався з опівночі 19 березня в 16 найбільш постраждалих від COVID-19 департаментах у великому Паризькому регіоні, північному регіоні Верхня Франція, департаменті Сена і Марна та південній зоні Приморських Альп.

Школи залишаються відкритими, а людям дозволено перебувати на вулиці в радіусі 10 км від їхніх будинків. Людям, які проживають у цих районах, заборонено їздити до інших частин Франції без вагомих причин.

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