Ситуація з COVID у Франції погіршується: локдаун можуть розширити на інші регіони
Франція може розширити свої карантинні обмеження на три інші регіони - Рона, Об і Ньєвр. Наразі французька лікарняна система зазнає серйозних навантажень через наплив пацієнтів з COVID-19.
Про це повідомляє Reuters.
Прес-секретар уряду Габріель Аттал заявив, що ситуація з COVID-19 погіршується скрізь у країні, і життєво важливо, аби у Франції більше людей працювало з дому для стримання поширення вірусу.
Він зазначив, що три регіони Рона, Об і Ньєвр потребують ретельного моніторингу та можуть потребувати обмежувальних заходів.
Французька лікарняна система зазнає серйозних навантажень через наплив пацієнтів з COVID-19. У французьких лікарнях перебуває близько 27 000 людей з COVID-19, і у вівторок кількість людей, які перебувають у реанімації із цією хворобою, зросла до чотиримісячного максимуму - 4634, у порівнянні з майже 5000 під час другого локдауну в листопаді та понад 7000 у квітні 2020 року.
Нагадаємо, 18 березня французький прем'єр-міністр запровадив на місяць локдаун в Парижі та в частині північних регіонів. Рішення ухвалене через стрімке поширення дуже заразних варіантів коронавірусу.
Локдаун розпочався з опівночі 19 березня в 16 найбільш постраждалих від COVID-19 департаментах у великому Паризькому регіоні, північному регіоні Верхня Франція, департаменті Сена і Марна та південній зоні Приморських Альп.
Школи залишаються відкритими, а людям дозволено перебувати на вулиці в радіусі 10 км від їхніх будинків. Людям, які проживають у цих районах, заборонено їздити до інших частин Франції без вагомих причин.