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"Вирус не контролируется": в Париже и других регионах Франции усилят карантин

Новина українською → Франция, Среда 17 марта 2021 21:17
"Вирус не контролируется": в Париже и других регионах Франции усилят карантин Фото: Английская набережная в городе Ницца (Reuters)
Автор: Андрей Василюк

Правительство Франции введет более жесткие карантинные ограничения для некоторых регионов, включая Париж, чтобы противодействовать ускоренному распространению инфекции COVID-19. Новые меры начнут действовать в эти выходные.

Об этом 17 марта заявил пресс-секретарь правительства Габриэль Аттал по результатам заседания Кабмина, передает Reuters.

Новые ограничения в крупном Парижском регионе, где палаты интенсивной терапии переполнены, а больничная система испытывает нагрузку в более 400 случаев на 100 000 жителей, будут иметь форму определенного ограничения свободы передвижения. Локдаун на выходных уже введен дополнительно к общенациональному комендантскому часу в частях Средиземноморской Ривьеры и некоторых районах севера.

О новых ограничениях премьер-министр объявит в четверг. Они не будут включают закрытие школ, отметил Аттал.

Ранее руководитель государственных больниц Парижа Мартин Гирш предупреждал, что вирус стремительно распространяется в столице и прилегающих департаментах - районах, на которые приходится около трети экономической деятельности.

"Вирус не контролируется", - сказал Гирш.

17 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту текущей стратегии ЕС относительно вакцинации против COVID-19 и заявил, что за несколько месяцев Европа будет среди регионов, производящих больше всего доз.

"Сейчас мы переживаем самые тяжелые недели. Мы это знаем", - отметил Макрон, приветствуя премьер-министра Польши в Елисейском дворце.

Напомним, на северо-западе Франции в регионе Бретань обнаружили новый вариант коронавируса. Его было сложно обнаружить. У людей, которые им заразились, "были типичные для SARS-CoV-2 симптомы", однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

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