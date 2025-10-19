UA

Ситуація в Чорному морі на сьогодні: Плетенчук розповів деталі

Фото: речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук (acebook.com Taclbery)
Автор: Каріна Левицька

Ситуація в Чорному морі залишається стабільною. Російські кораблі не виходять у море, але авіація противника продовжує активність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Ситуація залишається незмінною. Єдине, що може зараз впливати, більш-менш, це зміна погодних умов, погіршення їхньої тимчасової, тому що, звісно, і температура впала, і шторми трошки, але в будь-якому разі це не впливає на виходи кораблів", - зауважив речник.

Він наголосив, що це точно не можна назвати причиною, чому в морі немає російських кораблів та підводних човнів.

"Щодо авіації, так, вона продовжує бути активною, на жаль, ця проблема не знімається з повістки...  тут завжди є загрози", - додав він.

Нагадаємо, що на початку місяця з акваторії Чорного моря відбувся пуск російськими військовими крилатих ракет "Калібр".

Зауважимо, що російські військові продовжують застосовувати крилаті ракети сімейства "Калібр" зі своїх надводних і підводних носіїв у морі.

Ці ракети - морська версія берегового запуску комплексу “Calibr-NK” - можуть запускатися з корветів, фрегатів і підводних човнів. Ракети мають дальність у кілька сотень кілометрів.

