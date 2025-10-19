Ситуація в Чорному морі на сьогодні: Плетенчук розповів деталі

"Ситуація залишається незмінною. Єдине, що може зараз впливати, більш-менш, це зміна погодних умов, погіршення їхньої тимчасової, тому що, звісно, і температура впала, і шторми трошки, але в будь-якому разі це не впливає на виходи кораблів", - зауважив речник.

Він наголосив, що це точно не можна назвати причиною, чому в морі немає російських кораблів та підводних човнів.

"Щодо авіації, так, вона продовжує бути активною, на жаль, ця проблема не знімається з повістки... тут завжди є загрози", - додав він.