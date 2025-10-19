RU

Ситуация в Черном море на сегодня: Плетенчук рассказал детали

Фото: спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук (acebook.com Taclbery)
Автор: Карина Левицкая

Ситуация в Черном море остается стабильной. Российские корабли не выходят в море, но авиация противника продолжает активность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Ситуация остается неизменной. Единственное, что может сейчас влиять, более-менее, это изменение погодных условий, ухудшение их временной, потому что, конечно, и температура упала, и штормы немножко, но в любом случае это не влияет на выходы кораблей", - отметил спикер.

Он отметил, что это точно нельзя назвать причиной, почему в море нет российских кораблей и подводных лодок.

"Относительно авиации, да, она продолжает быть активной, к сожалению, эта проблема не снимается с повестки... здесь всегда есть угрозы", - добавил он.

Напомним, что в начале месяца из акватории Черного моря состоялся пуск российскими военными крылатых ракет "Калибр".

Заметим, что российские военные продолжают применять крылатые ракеты семейства "Калибр" со своих надводных и подводных носителей в море.

Эти ракеты - морская версия берегового запуска комплекса "Calibr-NK" - могут запускаться с корветов, фрегатов и подводных лодок. Ракеты имеют дальность в несколько сотен километров.

