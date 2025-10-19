Ситуация в Черном море на сегодня: Плетенчук рассказал детали

"Ситуация остается неизменной. Единственное, что может сейчас влиять, более-менее, это изменение погодных условий, ухудшение их временной, потому что, конечно, и температура упала, и штормы немножко, но в любом случае это не влияет на выходы кораблей", - отметил спикер.

Он отметил, что это точно нельзя назвать причиной, почему в море нет российских кораблей и подводных лодок.

"Относительно авиации, да, она продолжает быть активной, к сожалению, эта проблема не снимается с повестки... здесь всегда есть угрозы", - добавил он.