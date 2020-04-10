Ситуация в Чернобыльской зоне остается напряженной, - ГСЧС

В Чернобыльской зоне все еще наблюдается тление сухой травы и лесной подстилки на достаточно большой площади. Об этом в Facebook сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Андрей Ватолин.

По его словам, тление растительности происходит отдельными очагами.

"Ситуация в Зоне отчуждения и безусловного отселения на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничества остается достаточно напряженной", - отметил Ватолин.

Он также сообщил, что для быстрого тушения пожара на помощь действующим пожарным отправили дополнительно 50 спасателей личного состава Киевского гарнизона. Ватулин заявил, что вместе с подмогой тоже отправится в очаг возгорания.

"Надеюсь, совместными усилиями спасатели все же преодолеют эту беду. А пока... прошу мысленно поддержать пожарных, которые непрерывно работают в тяжелых условиях", - резюмировал руководитель столичной ГСЧС.

Напомним, полиция установила личность возможного поджигателя, который вызвал пожар в Чернобыльском лесу. Возможным виновником оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.

Также сообщалось, что загрязненный пожаром в Чернобыле воздух попадет в Киев 10-11 апреля.