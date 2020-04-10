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Пожар в Чернобыльской зоне: загрязненный воздух попадет в Киев

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 15:45
Пожар в Чернобыльской зоне: загрязненный воздух попадет в Киев
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (facebook.com/MNSKOB)

Концентрация цезия в Киеве будет в сотни раз ниже допустимой нормы

Загрязненный пожаром в Чернобыльской зоне воздух попадет в Киев 10-11 апреля. Об этом говорится в сообщении Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности.

Сообщается, что согласно прогнозным расчетам на 10 апреля, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев.

"Прогнозируемые концентрации Cs-137 (цезий, - ред.) в приземном слое воздуха Киева могут достигать нескольких мБк / м3. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, который равен 800 мБк / м3", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне перекрыты контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч". Кроме того, были эвакуированы жители поселка Полесское.

Отметим, пожар в Чернобыльской зоне продолжается уже почти неделю, правоохранители нашли предполагаемого поджигателя и уже вручили ему подозрение.

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