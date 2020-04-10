Ситуація у Чорнобильській зоні залишається напруженою, - ДСНС

У Чорнобильській зоні все ще спостерігається тління сухої трави та лісової підстилки на досить великій площі. Про це у Facebook повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуації у місті Києві Андрій Ватолін.

За його словами, тління рослинності відбувається окремими осередками.

"Ситуація в Зоні відчуження та безумовного відселення на території Денисовецького, Котовського та Корогодського лісництв залишається досить напруженою", - зазначив Ватолін.

Він також повідомив, що для швидшого гасіння пожежі на допомогу діючим пожежникам відправили додатково 50 рятувальників особового складу Київського гарнізону. Ватулін заявив, що разом із підмогою теж відправиться в осередок займання.

"Сподіваюсь, спільними зусиллями рятувальники, все ж таки, подолають це лихо. А поки... прошу подумки підтримати вогнеборців, котрі безупинно працюють у важких умовах", - резюмував керівник столичної ДСНС.

Нагадаємо, поліція встановила особу можливого палія, який спричинив пожежу в Чорнобильському лісі. Можливим винуватцем виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області.

Також повідомлялося, що забруднене пожежею в Чорнобилі повітря потрапить до Києва 10-11 квітня.