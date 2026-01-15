UA

Ситуація була критичною: у Житомирі вночі атаки РФ знеструмили 7 котелень

Фото: у Житомирі через атаки РФ вночі було знеструмлено 7 котелень (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Житомирі вночі 15 січня через російські атаки було знеструмлено 7 котелень. Ситуація була критичною, однак фахівцям вдалося відновити теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомиртеплокомуненерго".

"Цієї ночі через ворожі атаки 7 котелень були знеструмлені. Частину з них ми оперативно підключили до генераторів. Варто розуміти, що за таких морозів техніка працює на межі можливостей і подекуди нестабільно",- повідомили в компанії.

Там зазначили, що ситуація була критичною: декілька будинків уже готували до зливу теплоносія, щоб врятувати внутрішньобудинкові мережі.

Проте завдяки злагодженій роботі енергетиків та тепловиків вдалося підключити всі котельні та обійтися без екстрених заходів.

Наразі всі котельні в роботі, тепло подається в штатному режимі.

"Низькі температури - це максимальна загроза для тепломереж. Саме тому зараз ми працюємо у посиленому режимі Наша головна мета: у разі пориву або іншої складної ситуації максимально швидко відреагувати, щоб не допустити замерзання системи", - додали в "Житомиртеплокомуненерго".

Удари Росії по енергетиці

Нагадаємо, вчора, 14 січня, за підсумками наради з надзвичайних обставин президент України Володимир Зеленський розповів, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.

У ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та житлову забудову. Після ударів ситуація з електропостачанням на лівому березі столиці різко ускладнилася. Екстрені відключення світла тривають уже майже тиждень.

Окрім того, у ніч на 13 січня Росія завдала повторного удару по енергооб’єктах у районі Києва, через що енергетики були змушені запровадити аварійні відключення світла по всьому місту.

Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що ситуація з теплопостачанням на правому березі столиці вже стабілізувалася. Водночас на лівому березі міста ситуація залишається складнішою, і там тривають активні роботи з відновлення подачі тепла.

Також у КМДА пояснили, що внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів місто було змушене піти на безпрецедентні заходи - зупинити систему централізованого опалення приблизно у 6 тисячах будинків.

