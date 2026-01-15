RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Ситуация была критической: в Житомире ночью атаки РФ обесточили 7 котельных

Фото: в Житомире из-за атаки РФ ночью было обесточено 7 котельных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Житомире ночью 15 января из-за российских атак было обесточено 7 котельных. Ситуация была критической, однако специалистам удалось восстановить теплоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомиртеплокоммунэнерго".

"Этой ночью из-за вражеских атак 7 котельных были обесточены. Часть из них мы оперативно подключили к генераторам. Стоит понимать, что при таких морозах техника работает на пределе возможностей и иногда нестабильно",- сообщили в компании.

Там отметили, что ситуация была критической: несколько домов уже готовили к сливу теплоносителя, чтобы спасти внутридомовые сети.

Однако благодаря слаженной работе энергетиков и тепловиков удалось подключить все котельные и обойтись без экстренных мер.

Сейчас все котельные в работе, тепло подается в штатном режиме.

"Низкие температуры - это максимальная угроза для теплосетей. Именно поэтому сейчас мы работаем в усиленном режиме Наша главная цель: в случае порыва или другой сложной ситуации максимально быстро отреагировать, чтобы не допустить замерзания системы", - добавили в "Житомиртеплокоммунэнерго".

 

Удары России по энергетике

Напомним, вчера, 14 января, по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из-за российских ударов по энергообъектам было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.

В ночь на 9 января российские войска осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Киева и жилую застройку. После ударов ситуация с электроснабжением на левом берегу столицы резко осложнилась. Экстренные отключения света продолжаются уже почти неделю.

Кроме того, в ночь на 13 января Россия нанесла повторный удар по энергообъектам в районе Киева, из-за чего энергетики были вынуждены ввести аварийные отключения света по всему городу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ситуация с теплоснабжением на правом берегу столицы уже стабилизировалась. В то же время на левом берегу города ситуация остается более сложной, и там продолжаются активные работы по восстановлению подачи тепла.

Также в КГГА объяснили, что в результате повреждения энергетических объектов город был вынужден пойти на беспрецедентные меры - остановить систему централизованного отопления примерно в 6 тысячах домов.

