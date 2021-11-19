Ситуация с блокированием средств "зеленых" инвесторов Кабмином уже повлияла на экономику Украины, - экс-премьер

"По этому поводу пишет международная пресса. Я видел перепечатанные выдержки и оригинальные медиа международных авторитетных - все кричат ​​караул. Пишут, что с Украиной нельзя иметь дело. Почему? Потому что наша власть совершенно небрежно относится к исполнению законов. Нравится ли частная компания, или нет - нужно действовать в соответствии с законами. Я представить себе не могу, чтобы я, как премьер-министр, снимал трубку и говорил руководителю банка или государственной компании, кому платить, а кому нет. Должны быть равные правила игры", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Гройсмана, текущая ситуация с погашением задолженности производителям энергии из возобновляемых источников отрицательно сказывается в целом на доверии к Украине.

"Когда заимствуют деньги у мировых международных структур для расчета за "зеленую" электроэнергию внутри страны, причем на выполнение договора, который действующая власть подписала со всеми игроками рынка, а потом часть отдают, а часть нет. Ведь определенная компания не нравится, потому что она возможно, несговорчивая в чем-то. Это не просто недопустимо, это негативно влияет на репутацию нашей страны", - отметил он.

Экс-премьер-министр Украины заявил, что ситуацию с использованием "телефонного права" для блокирования расчетов с "зелеными" производителями необходимо квалифицировать как коррупцию и давление на реальный бизнес.

"Это огромная проблема для Украины. Она будет и уже отражается на экономике", - добавил он.