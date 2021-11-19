Ситуація з блокуванням коштів "зелених" інвесторів Кабміном вже вплинула на економіку України, - екс-прем'єр

"З цього приводу пише міжнародна преса. Я бачив передруковані витримки і оригінальні медіа міжнародних авторитетних - всі кричать караул. Пишуть, що з Україною не можна мати справу. Чому? Тому що наша влада абсолютно недбало ставиться до виконання законів. Подобається приватна компанія, чи ні - потрібно діяти у відповідності до законів. Я уявити собі не можу, щоби я, як прем’єр-міністр, знімав слухавку і казав керівнику банку або державної компанії, кому платити, а кому ні. Мають бути рівні правила гри", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Гройсмана, поточна ситуація з погашенням заборгованості виробникам енергії з відновлювальних джерел негативно впливає в цілому на довіру до України.

"Коли запозичують гроші у світових міжнародних структур для розрахунку за "зелену" електроенергію всередині країні, причому на виконання договору, який діюча влада підписали з усіма гравцями ринку, а потім частину віддають, а частину ні. Адже певна компанія не подобається, тому що вона, можливо, незговірлива у чомусь. Це не просто неприпустимо, це негативно впливає на репутацію нашої країни", - відзначив він.

Екс-прем'єр-міністр України заявив, що ситуацію з використанням "телефонного права" для блокування розрахунків з "зеленими" виробниками необхідно кваліфікувати як корупцію і тиск на реальний бізнес.

"Це величезна проблема для України. Вона буде і вже позначається на економіці", - додав він.