Ситуация с безопасностью. Рада заслушает Резникова, Кулебу и Шмыгаля

Верховная рада заслушает министра обороны, министра иностранных дел, а также премьер-министра. Их заслушают по вопросу с безопасностью.
Об этом заявил на согласительном совете спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.
Как он заявил, было принято решение заслушать относительно ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее:
Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжается эскалация военного конфликта.
Отметим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что план вторжения России в Украину уже начал в некотором смысле реализовываться.