Безпекова ситуація. Рада заслухає Резнікова, Кулебу та Шмигаля

Верховна рада заслухає міністра оборони, міністра закордонних справ, а також прем'єр-міністра. Їх заслухають щодо безпекового питання.
Про це заявив на погоджувальній раді спікер парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.
Як він заявив, було прийнято рішення заслухати щодо безпекової ситуації в Україні та довкола неї:
Нагадаємо, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі продовжується ескалація військового конфлікту.
Зазначимо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон впевнений, що план вторгнення Росії в Україну вже почав в деякому сенсі реалізовуватися.