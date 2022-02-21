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Безпекова ситуація. Рада заслухає Резнікова, Кулебу та Шмигаля

Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада заслухає міністра оборони, міністра закордонних справ, а також прем'єр-міністра. Їх заслухають щодо безпекового питання.

Про це заявив на погоджувальній раді спікер парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

Як він заявив, було прийнято рішення заслухати щодо безпекової ситуації в Україні та довкола неї:

  • міністра оборони Олексія Резнікова,
  • міністра закордонних справ Дмитра Кулебу,
  • прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі продовжується ескалація військового конфлікту.

Зазначимо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон впевнений, що план вторгнення Росії в Україну вже почав в деякому сенсі реалізовуватися.

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Олексій РезніковДмитро КулебаДенис ШмигальУкраїнаРосійська Федерація