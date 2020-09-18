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Ситуація в Білорусі вимагає міжнародного втручання, - Тихановская

Нью-Йорк, П'ятниця 18 вересня 2020 11:57
Ситуація в Білорусі вимагає міжнародного втручання, - Тихановская
Фото: Світлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: РБК-Україна

Опозиціонерка Світлана Тихановская вважає, що ситуація в Білорусі вимагає негайного міжнародного втручання. У той же час вона підтвердила готовність до діалогу з владою.

Про це вона заявила на дебатах з Білорусі в раді ООН з прав людини.

За її словами, ситуація вимагає втручання ради з прав людини ООН. Вона також закликала допустити спеціального доповідача ООН до Білорусі.

"Мирних протестуючих незаконно затримували, били, ґвалтували, деякі з учасників протесту померли", - заявила Тіхановська в онлайн-зверненні.

Вона також підтвердила готовність вести переговори з владою і шукати мирне вирішення кризи. Постійний представник Білорусі вимагав зупинити трансляцію її виступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз перестане вважати Олександра Лукашенка президентом Білорусі після 5 листопада. Саме в цей день закінчується термін повноважень попереднього президентського терміну.

Відзначимо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на всі звинувачення Лукашенка відповів, що Київ не втручається у внутрішні справи інших країн. На його думку, Лукашенко "звихнувся на своїй владі та параної навколо цього".

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