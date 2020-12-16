Ситуация в Беларуси остается вызовом для Украины из-за фактора РФ, - Данилов

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

В Совете национальной безопасности и обороны считают, что кризисная ситуация в Беларуси остается вызовом для Украины. Это связано из-за фактора российского гибридного влияния.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба Совета.

"Анализируя текущую ситуацию безопасности в Восточной Европе, Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что послевыборная ситуация в соседней Беларуси остается для Украины вызовом, особенно учитывая фактор российского гибридного воздействия", - сообщили в СНБО.

Также Данилов заявил о необходимости активизации совместных с США программ по вопросам безопасности.

"Надеемся, что после вступления в должность нового президента США наши отношения приобретут новый смысл", - добавил секретарь СНБО.

Ранее РБК-Украина писало, что Данилов видит опасность для Украины из-за ситуации в Беларуси и Молдове.

Также сообщалось, что в Совете нацбезопасности не исключили развертывание Россией ядерного оружия в Крыму. На такой шаг Кремль может пойти, если Россия начнет проигрывать.