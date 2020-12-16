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Ситуація в Білорусі залишається викликом для України через фактор РФ, - Данілов

Київ, Середа 16 грудня 2020 12:22
Ситуація в Білорусі залишається викликом для України через фактор РФ, - Данілов
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Раді національної безпеки і оборони вважають, що кризова ситуація в Білорусі залишається викликом для України. Це пов'язано з фактором російського гібридного впливу.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає пресс-служба Ради.

"Аналізуючи поточну ситуацію безпеки в Східній Європі, Секретар РНБО України наголосив, що післявиборча ситуація в сусідній Білорусі залишається викликом для України, особливо враховуючи фактор російського гібридного впливу", - повідомили в РНБО.

Також Данілов заявив про необхідність активізації спільних з США програм з питань безпеки.

"Сподіваємося, що після вступу на посаду нового президента США наші відносини придбають новий сенс", - додав секретар РНБО.

Раніше РБК-Україна писало, що Данілов бачить небезпеку для України через ситуацію в Білорусі і Молдові.

Також повідомлялося, що в Раді нацбезпеки не виключили розгортання Росією ядерної зброї в Криму. На такий крок Кремль може піти, якщо Росія почне програвати.

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