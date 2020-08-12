Ситуация в Беларуси: главы МИД Евросоюза собирают чрезвычайную видеоконференцию

Стороны также обсудят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане
В пятницу, 14 августа, главы Министерств иностранных дел Евросоюза собираются на чрезвычайную видеоконференцию. Главной темой заседания является ситуация в Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.
Стороны также обсудят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане.
Напомним, ситуация в Беларуси ухудшилась после отъезда главной оппонентки действующей власти Светланы Тихановской. Этой ночью в стране была новая волна протестов. Были задержаны тысячи людей.
В Минске были очередные столкновения протестующих и милиции. Правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули.
Ранее сообщалось, что Совет Европы может собраться на внеочередное заседание из-за протестов в Беларуси.
Отметим, МИД Эстонии вызвал посла Беларуси в связи с акциями протеста.
Кроме того, Евросоюз изучает возможность введения санкций в отношении Беларуси.