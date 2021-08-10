Ситуации на Донбассе на выходных: ОБСЕ насчитала больше 400 обстрелов и взрывов

На выходных в период с 6 по 8 августа наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитали 451 нарушение режима прекращения огня на Донбассе. Больше всего их было в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 9 августа.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 283 нарушения режима прекращения огня. Также там зафиксирован 71 взрыв неопределенного происхождения.

Отмечается, что все нарушения "тишины" произошли вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое.

К примеру, 6 августа в районе Попасной были слышны многочисленные взрывы неопределенного происхождения, обстрелы и очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

7 августа в районе Золотого зафиксировали выстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области на выходных ОСБЕ зафиксировала 168 нарушений

режима прекращения огня, в том числе 63 взрыва неопределенного происхождения.

При этом большинство нарушений произошли в районе Горловке 7 августа и на участке разведения в районе н. п. Петровское. В Горловке наблюдатели слышали выстрелы и очереди из стрелкового оружия. В Петровском - взрывы боеприпасов.

Также неспокойно было в ночь с 6 на 7 августа и в ночь с 7 на 8 августа в районе Широкино. Там слышали взрывы неопределенного происхождения. А вечером 6 и 7 августа было неспокойно в районе шахты "Октябрьская". Там видели осветительные ракеты и боеприпасы.