Ситуації на Донбасі на вихідних: ОБСЄ нарахувала більше 400 обстрілів і вибухів

На вихідних в період з 6 по 8 серпня спостерігачі з Організації з безпеки і співробітництва в Європі нарахували 451 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Найбільше їх було в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 9 серпня.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 283 порушення режиму припинення вогню. Також там зафіксовано 71 вибух невизначеного походження.

Відзначається, що всі порушення "тиші" відбулися поблизу ділянки розведення в районі н.п. Золоте.

Наприклад, 6 серпня в районі Попасної були чутні численні вибухи невизначеного походження, обстріли і черги з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

7 серпня в районі Золотого зафіксували постріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У Донецькій області на вихідних ОСБЄ зафіксувала 168 порушень

режиму припинення вогню, в тому числі 63 вибухи невизначеного походження.

При цьому більшість порушень сталися в районі Горлівки 7 серпня та на ділянці розведення в районі н. п. Петровське. У Горлівці спостерігачі чули постріли й черги зі стрілецької зброї. У Петровському - вибухи боєприпасів.

Також неспокійно було в ніч з 6 на 7 серпня і в ніч з 7 на 8 серпня в районі Широкиного. Там чули вибухи невизначеного походження. А ввечері 6 і 7 серпня було неспокійно в районі шахти "Жовтнева". Там бачили освітлювальні ракети і боєприпаси.