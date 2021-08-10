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Ситуації на Донбасі на вихідних: ОБСЄ нарахувала більше 400 обстрілів і вибухів

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Україна, Вівторок 10 серпня 2021 04:47
Ситуації на Донбасі на вихідних: ОБСЄ нарахувала більше 400 обстрілів і вибухів Фото: ОБСЄ нарахувала 451 порушення на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

На вихідних в період з 6 по 8 серпня спостерігачі з Організації з безпеки і співробітництва в Європі нарахували 451 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Найбільше їх було в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 9 серпня.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 283 порушення режиму припинення вогню. Також там зафіксовано 71 вибух невизначеного походження.

Відзначається, що всі порушення "тиші" відбулися поблизу ділянки розведення в районі н.п. Золоте.

Наприклад, 6 серпня в районі Попасної були чутні численні вибухи невизначеного походження, обстріли і черги з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

7 серпня в районі Золотого зафіксували постріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У Донецькій області на вихідних ОСБЄ зафіксувала 168 порушень
режиму припинення вогню, в тому числі 63 вибухи невизначеного походження.

При цьому більшість порушень сталися в районі Горлівки 7 серпня та на ділянці розведення в районі н. п. Петровське. У Горлівці спостерігачі чули постріли й черги зі стрілецької зброї. У Петровському - вибухи боєприпасів.

Також неспокійно було в ніч з 6 на 7 серпня і в ніч з 7 на 8 серпня в районі Широкиного. Там чули вибухи невизначеного походження. А ввечері 6 і 7 серпня було неспокійно в районі шахти "Жовтнева". Там бачили освітлювальні ракети і боєприпаси.

Нагадаємо, на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків один український воїн загинув і ще двоє отримали поранення. Бойовики обстрілювали наші позиції з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли село на Донбасі. В результаті люди майже місяць сиділи без світла.

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