Ситуації на Донбасі на вихідних: ОБСЄ нарахувала більше 400 обстрілів і вибухів
На вихідних в період з 6 по 8 серпня спостерігачі з Організації з безпеки і співробітництва в Європі нарахували 451 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Найбільше їх було в Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 9 серпня.
У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 283 порушення режиму припинення вогню. Також там зафіксовано 71 вибух невизначеного походження.
Відзначається, що всі порушення "тиші" відбулися поблизу ділянки розведення в районі н.п. Золоте.
Наприклад, 6 серпня в районі Попасної були чутні численні вибухи невизначеного походження, обстріли і черги з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
7 серпня в районі Золотого зафіксували постріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У Донецькій області на вихідних ОСБЄ зафіксувала 168 порушень
режиму припинення вогню, в тому числі 63 вибухи невизначеного походження.
При цьому більшість порушень сталися в районі Горлівки 7 серпня та на ділянці розведення в районі н. п. Петровське. У Горлівці спостерігачі чули постріли й черги зі стрілецької зброї. У Петровському - вибухи боєприпасів.
Також неспокійно було в ніч з 6 на 7 серпня і в ніч з 7 на 8 серпня в районі Широкиного. Там чули вибухи невизначеного походження. А ввечері 6 і 7 серпня було неспокійно в районі шахти "Жовтнева". Там бачили освітлювальні ракети і боєприпаси.
Нагадаємо, на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків один український воїн загинув і ще двоє отримали поранення. Бойовики обстрілювали наші позиції з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів.
Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли село на Донбасі. В результаті люди майже місяць сиділи без світла.