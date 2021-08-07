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После обстрела боевиков село на Донбассе почти месяц было без света

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Суббота 07 августа 2021 14:59
После обстрела боевиков село на Донбассе почти месяц было без света Фото: на Донбассе село было месяц без света (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Украина

В подконтрольном правительству Украины населенном пункте Тарамчук на Донбассе восстановили электроснабжение. Оно было отключено после обстрелов боевиков еще 13 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Оккупанты обстреляли село запрещенными Минскими договоренностями артиллерийскими системами. В результате были повреждены линии электоросетей и трансформаторная подстанция.

"170 домов населенного пункта остались без электроснабжения. Выполнение ремонтно-восстановительных работ было возможно только после предоставления гарантий безопасности", - уточняют в ООС,

Однако боевики предоставили гарантии безопасности лишь 4 августа.

"Рабочей бригадой осуществлена замена трансформатора, установлены две опоры и восстановлено 90 метров линий электросетей. Поставки электроэнергии для жителей Тарамчука возобновлены", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 7 августа по Украине обесточены 339 населенных пунктов.

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Донбасс боевики
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