После обстрела боевиков село на Донбассе почти месяц было без света
В подконтрольном правительству Украины населенном пункте Тарамчук на Донбассе восстановили электроснабжение. Оно было отключено после обстрелов боевиков еще 13 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Оккупанты обстреляли село запрещенными Минскими договоренностями артиллерийскими системами. В результате были повреждены линии электоросетей и трансформаторная подстанция.
"170 домов населенного пункта остались без электроснабжения. Выполнение ремонтно-восстановительных работ было возможно только после предоставления гарантий безопасности", - уточняют в ООС,
Однако боевики предоставили гарантии безопасности лишь 4 августа.
"Рабочей бригадой осуществлена замена трансформатора, установлены две опоры и восстановлено 90 метров линий электросетей. Поставки электроэнергии для жителей Тарамчука возобновлены", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 7 августа по Украине обесточены 339 населенных пунктов.