Ситуативні коливання: у НБУ пояснили зростання курсу долара

"Ситуативне зростання коливань на готівковому валютному ринку в серпні не змінило тенденції до збільшення строкових вкладень населення у гривневі ОВДП і депозити та зниження рівня доларизації заощаджень", - йдеться в повідомленні.

Водночас спроможність НБУ балансувати валютний ринок залишалася високою. Завдяки сталому офіційному фінансуванню міжнародні резерви України утримуються на високих рівнях. Наприкінці серпня вони перевищували 40 млрд доларів.

"Міжнародна допомога дає змогу НБУ покривати дефіцит валюти, спричинений війною. Чистий продаж валюти з боку НБУ був нижчим за прогноз, а ситуація на валютному ринку загалом залишалася стійкою", - додали в центробанку.

Дев’ять з 11 членів КМП висловилися за зниження облікової ставки до 20% у вересні. "Ці Учасники дискусії вважають, що помірне зниження облікової ставки на 2 в. п. не створить загроз для привабливості гривневих заощаджень, а отже, і для курсової стійкості, сталого зниження інфляції.

Вони зазначили, що завдяки збереженню привабливості гривні й надалі триває зв'язування гривневих коштів населення в депозитах, що посилює спроможність НБУ зберігати стійкість валютного ринку.

"За поточного монетарного режиму курсова стійкість залишається основним якорем для очікувань економічних агентів, тому завдання збереження довіри до національної валюти є вкрай важливим", - повідомили в НБУ.

Курс долара

Нагадаємо, курс долара у серпні зріс приблизно на 1 гривню до рівня 38,60 гривень. Однак наприкінці місяця НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту обсягом 50 тисяч гривень на місяць. Це спричинило падіння курсу нижче 38 гривень.

У вересні курс знову зріс до 38,60 гривень, однак потім знизився до 38,15 гривень за долар.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк України вважає своєю головною задачею забезпечення стабільного курсу гривні. За його словами, НБУ робить кроки для того, щоб розпочати валютну лібералізацію та повернутися до більш гнучкого курсу гривні до долара та інфляційного таргетування.