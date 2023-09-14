Пишний назвав головний пріоритет НБУ під час війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Я хочу нагадати, що ми не знаходимося в режимі інфляційного таргетування. Ми до нього прямуємо, і це частина нашої стратегії. Разом з тим, для Національного банку ключовим показником ефективності і головною ціллю наразі є забезпечення курсової стабільності і стійкості", - сказав він.

За його словами, НБУ робить кроки для того, щоб розпочати валютну лібералізацію та повернутися до більш гнучкого курсу гривні до долара та інфляційного таргетування.

Курс долара

З початком війни НБУ запровадив низку валютних обмежень як для громадян, так і для підприємств. НБУ з липня минулого року тримає офіційний курс гривні до долара на рівні 36,6. На готівковому ринку курс з початку року впав з 40,5 до 38 гривень за долар.

Національний банк України ухвалить рішення про перехід до більшої гнучкості обмінного курсу лише тоді, коли будуть забезпечені необхідні передумови. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, такі умови поки що формуються.