Долар різко подорожчав: скільки коштує валюта в обмінних пунктах України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 19 вересня середній курс долара в Україні зріс на 30 копійок до 38,60 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 41,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,10 грн, євро по 40,75 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 19 вересня становить 38,9931 гривні за євро (+0,0329 гривні).

Курс долара

Нагадаємо, курс долара у серпні зріс приблизно на 1 гривню до рівня 38,60 гривень. Однак наприкінці місяця НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту обсягом 50 тисяч гривень на місяць. Це спричинило падіння курсу нижче 38 гривень.

Однак у вересні НБУ знизив облікову ставку до 20%, що має призвести до підвищення попиту на готівкову валюту. Крім того, у вересні в Україні традиційно спостерігається сезонний сплеск попиту на долари.